Marco Rubio suspende su viaje a Israel tras el ataque contra Irán

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cancelado el viaje oficial programado para este lunes a Israel tras el ataque contra Irán, una visita que tenía por objetivo evaluar la situación de Gaza y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, finalizadas este sábado.

"Debido a las circunstancias actuales, el Secretario Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo", ha confirmado el secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, Dylan Johnson, en un mensaje en redes sociales.

Las autoridades estadounidenses han emitido una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque. Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Washington atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel y el objetivo declarado de conseguir un cambio de gobierno.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de proyectiles contra el territorio de Israel e instalaciones militares estadounidenses en represalia por los bombardeos estadounidense e israelí.