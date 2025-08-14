Más de 100 heridos tras estallar nuevas protestas antigubernamentales en Serbia

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 personas han resultado heridas tras estallar durante la noche del miércoles nuevas protestas contra el Gobierno del Partido Progresista Serbio (SNS) en la capital, Belgrado, y en Novi Sad, ciudad que se ha convertido en un símbolo del desencanto popular tras el derrumbe de una estación de tren el pasado mes de noviembre.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, ha explicado en una rueda de prensa que al menos 27 policías y otras 80 personas han resultado heridos en el marco de los disturbios, que ha calificado de "horribles ataques contra el Estado", y ha advertido de que la Policía identificará a los responsables de la violencia.

Asimismo, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha informado de que simpatizantes de SNS resultaron heridos tras registrarse incidentes en una de las sedes del partido en Novi Sad. Los grupos rivales se lanzaron botellas, piedras y pirotecnia en medio de un caos generalizado por el que la Policía tuvo que intervenir.

Por su parte, el director de la Agencia de Seguridad Militar (VBA), el teniente general Duro Jovanic, ha señalado que siete miembros del Ejército desplegados durante los disturbios resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, según ha recogido 'Politika'.

La oposición lleva semanas convocando manifestaciones para exigir la celebración de elecciones parlamentarias después de que Djuro Macut fuera aprobado en abril como nuevo primer ministro por el Parlamento tras la dimisión de su predecesor, Milos Vucevic, cuyo gobierno colapsó en medio de las protestas por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos.

El presidente Vucic ha negado en reiteradas ocasiones que se utilizaran cañones de sonido para disolver las manifestaciones que estallaron por el derrumbe de la estación el 1 de noviembre de 2024, una tragedia que ha desatado el malestar popular en el país.