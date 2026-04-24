Más de 400 detenidos en una operación a gran escala contra los centros de estafa en Camboya

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Camboya. - Europa Press/Contacto/Sok Serey - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Camboya han detenido este viernes a más de 400 personas en el marco de una operación a gran escala contra centros de estafa situados en Camboya a medida que crecen las medidas puestas en marcha por el Gobierno para acabar con esta industria ilegal, que mueve grandes sumas de dinero.

La Policía de la ciudad de Poipet, situada cerca de la frontera con Tailandia, ha indicado que los detenidos son ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos procedentes de China, que habrían entrado de forma ilegal en el país y que habrían obtenido trabajo sin autorización alguna por parte de las autoridades.

El teniente coronel Keo Sampong, alto cargo del Departamento de Seguridad Interna de la Policía, ha indicado que las detenciones han tenido lugar sobre las 15.30 (hora local) como parte de una serie de operaciones conjuntas en la localidad de O'Chrov, en la provincia de Banteay Mean Chey, según informaciones del diario 'Khmer Times'.

Las autoridades llevaban dos semanas siguiendo de cerca los movimientos en la zona antes de poner en marcha las operaciones. Sin embargo, y a pesar de que las fuerzas de seguridad han acordonado la zona, algunos de los sospechosos intentaron huir. La Policía realizó entonces una decena de disparos de advertencia, lo que ha llevado a su rendición, tal y como han asegurado.

Las operaciones han permitido, además, incautar ordenadores, teléfonos móviles y otros equipos utilizados para realizar estafas. "Las investigaciones apuntan a que todos ellos estaban involucrados en este tipo de delitos", han indicado.