Más de 4.200 familias damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el este de Colombia

Archivo - El gobernador de Casanare, César Ortiz - GOBERNACIÓN CASANARE - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.200 familias han resultado damnificadas como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan al departamento de Casanare, en el este de Colombia, donde las precipitaciones de los últimos días han provocado inundaciones y una emergencia invernal sin precedentes.

"Esta ola invernal sin precedentes, histórica, que hoy está dejando graves daños, afectaciones a lo largo y ancho del departamento. Lo primero que tengo que manifestar es que hemos declarado la calamidad pública por las fuertes temporadas de lluvia", ha explicado el gobernador de Casanare, César Ortiz.

Las cuencas de los ríos Guanapalo y Cravo Sur están por encima de los niveles habituales de caudal, con desbordamientos e inundaciones en zonas agrícolas y residenciales de municipios como Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque o Hato Corozal.

Una de las poblaciones que registra mayor impacto por el agua es el municipio de Nunchía, específicamente en la vereda Sirivana, donde las dificultades de acceso han llevado al despliegue de medios militares para salvaguardar la vida de los habitantes que quedaron atrapados por la crecida.