Mauritania condena los "repetidos ataques" contra mauritanos en Malí y pide no pastorear en el país vecino

Archivo - El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, comparece ante la prensa durante las elecciones de 2024 (archivo)- Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mauritania ha condenado los "repetidos ataques" contra mauritanos en Malí tras la muerte de dos mauritanos en el país vecino y ha prohibido el pastoreo en territorio maliense para evitar que estas personas se desplacen "a zonas que no son seguras", en medio del repunte de las tensiones bilaterales.

El Ministerio del Interior mauritano ha lamentado la muerte de dos mauritanos en Malí, un suceso que ha descrito como "trágico", antes de expresar su "condena y rechazo a los repetidos ataques contra la vida y los bienes de los conciudadanos en el país africano.

"Todos los ciudadanos deben respetar las instrucciones de las autoridades administrativas y diplomáticas relativas al pastoreo en territorio maliense y a los viajes fuera del país", ha dicho, antes de recalcar que hay una circular en vigor prohibiendo el pastoreo en territorio maliense".

Así, ha recordado que las autoridades locales deben "lanzar campañas de sensibilización" para evitar que los pastores "vayan a zonas que no son seguras" con el objetivo de "proteger su vida y sus bienes", según ha recogido la agencia estatal mauritana de noticias, AIM.

La cartera ha anunciado además la creación de "comités de vigilancia local" en la zona fronteriza para "reforzar la seguridad y mejorar los mecanismos de vigilancia y coordinación", al tiempo que ha destacado que los terrenos de pastoreo en el país atraviesan este año una situación "favorable", por lo que ha pedido a sus ciudadanos que no salgan del país.

"La situación de los pastos en nuestro país este año es favorable y el Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de perforación de pozos en zonas de pastoreo con el fin de proporcionar agua y limitar el movimiento de los ciudadanos", ha zanjado el Ministerio del Interior mauritano.

El comunicado ha sido publicado después de que el Ejército mauritano negara el lunes que las fuerzas malienses mataran a dos ciudadanos mauritanos en una incursión en el país y recalcara que el suceso tuvo lugar en el lado maliense de la frontera, ante las informaciones que apuntaban a que el incidente habría tenido lugar en territorio de Mauritania.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas mauritanas apuntó que el suceso tuvo lugar en Yakna, una localidad de Malí a doce kilómetros de la frontera. Así, especificó que los dos mauritanos fueron detenidos junto a un maliense, tras lo que fueron hallados muertos en la zona.

El Gobierno mauritano convocó la semana pasada al embajador de Malí en Nuakchot, Bakary Doumbia, tras las tensiones bilaterales por las acusaciones de Bamako sobre la huida de dos militares secuestrados por "terroristas" que supuestamente fueron retenidos en un campamento de refugiados en el país vecino, versión rechazada de plano por las autoridades mauritanas.