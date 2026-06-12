Mauritania rescata a más de 75 migrantes en una embarcación que habría iniciado su ruta en Guinea

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de más de 75 migrantes a bordo de una embarcación localizada frente a las costas de la ciudad de Nuadibú, en medio del aumento de estas operaciones durante las últimas semanas, con más de un millar de interceptados en aguas mauritanas durante las últimas dos semanas.

El Ministerio de Pesca e Infraestructuras Marítimas y Portuarias de Mauritania ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que la embarcación, destinada originalmente a la pesca, habría iniciado su ruta en Guinea con 77 personas a bordo, incluidos siete menores de edad, todas ellas de nacionalidad guineana.

Así, ha especificado que la embarcación inició su travesía el 29 de mayo, por lo que estuvo unas dos semanas en aguas del océano Atlántico antes de su interceptación. "Los individuos fueron tratados en línea con los procedimientos legales y humanitarios aplicables, en respeto de las obligaciones nacionales e internacionales", ha apostillado.

La operación ha tenido lugar apenas unos días después del rescate de unos 125 migrantes, incluidos trece niños en otra embarcación localizada frente a las costas de la localidad de Nuamghar. En esta ocasión, la embarcación habría partido de la capital de Gambia, Banjul.

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado la interceptación de más de mil personas en este tipo de embarcaciones durante las últimas dos semanas, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.