May se reúne este miércoles con parlamentarios 'tories' tras las críticas por su estrategia en el Brexit

LONDRES, 24 Oct. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, se reunirá este miércoles con los parlamentarios de su formación, el Partido Conservador, tras las críticas que han dirigido a su estrategia en el proceso del Brexit y que han llevado a algunos de ellos a incluso discutir sobre su destitución como jefa del Gobierno.

May ha solicitado comparecer en el Parlamento ante el poderoso Comité 1922, donde se someterá a las preguntas de los parlamentarios 'tories', algunos de los cuales quieren impulsar su relevo.

A cinco meses de la fecha en la que oficialmente Reino Unido tendría que abandonar la Unión Europea, el 29 de marzo de 2018, la negociación liderada por May se ha quedado encallada por la cuestión de la frontera entre Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

Muchos empresarios e inversores temen que Reino Unido acabe acobado a un escenario de salida de la Unión Europea sin acuerdo con Bruselas, lo que podría tener graves consecuencias en los mercados financieros y en las relaciones comerciales.

May no logró cerrar un acuerdo en la cumbre de la UE de la semana pasada y su decisión de señalar la posibilidad de ampliar el periodo de transición del Brexit, durante el que Reino Unido se mantendría bajo las reglas comunitarias aunque sin capacidad de decisión, ha molestado a los defensores de la salida del bloque comunitario y a los parlamentarios más favorables a la UE.

Sin embargo, muchos parlamentarios conservadores ven con temor la posibilidad de cesar a la jefa del Gobierno cuando Reino Unido afronta el que podría ser el momento político y económico más importante de su historia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, muchos políticos creen que una convocatoria de elecciones podría acabar llevando al poder al ahora opositor Partido Laborista.

Una moción de censura contra May podría llegar a convertirse en realidad si 48 parlamentarios 'tories' la piden por carta al presidente del Comité 1922. El diario 'The Sunday Times' ha informado de que ya hay 46 parlamentarios que han solicitado la moción por escrito pero a fecha del lunes la cifra de 48 todavía no se había alcanzado.