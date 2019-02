May sufre una nueva humillación en el Parlamento en sus esfuerzos para el Brexit

Publicado 14/02/2019 19:55:24 CET

LONDRES, 14 Feb. (Reuters/EP) -

Los diputados británidos han infligido un nuevo revés a la primera ministra, Theresa May, en una votación simbólica sobre su estrategia para el Brexit este jueves, minando su promesa a los líderes europeos de que puede conseguir que el impopular Acuerdo de Retirada sea aprobado si le garantizan concesiones.

La principal moción presentada para pedir a la Cámara de los Comunes que reafirmara su apoyo a su plan de buscar cambios al acuerdo ha sido rechazada por 303 votos en contra y 258 a favor.

Aunque la votación no fuerza al Gobierno a cambiar de estrategia, los datos seguramente afectarán a la confianza de los líderes europeos en que May pueda conseguir el apoyo del Parlamento a un acuerdo revisado.

El último giro en los dos años de negociación para abandonar la UE pone de manifiesto las profundas divisiones en el Parlamento sobre cómo, o incluso si, Reino Unido debería abandonar el bloque en su mayor giro político y comercial en más de 40 años.

Asimismo, aumenta la posibilidad de que Reino Unido abandone la UE sin acuerdo, un escenario temido por muchos empresarios, pero también de que el Brexit sea aplazado o potencialmente nunca se produzca.

Hasta el último minuto antes de la votación, los ministros y el líder de su grupo parlamentario han intentado convencer al grupo de partidarios del Brexit a favor de una ruptura radical con la UE. Finalmente, este grupo, compuesto por varias decenas de diputados, ha optado por abstenerse.

Tras la simbólica derrota, un portavoz de May ha asegurado que la primera ministra seguirá buscando cambios al acuerdo para el Brexit. "El Gobierno continuará buscando esto con la UE para garantizar que nos marchamos a tiempo el 29 de marzo", ha sostenido el portavoz.

Asimismo, ha dicho que May cree que los diputados de su partido todavía quieren que negocie el acuerdo pero han votado en contra de ella este jueves porque están preocupados por la perspectiva de que se saque de la mesa la opción de que no haya acuerdo.

Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha subrayado que el resultado del la votación pone de manifiesto que la primera ministra "no cuenta con mayoría para su curso de acción". "Esto no puede continuar. La primera ministra no puede seguir ignorando al Parlamento o seguir adelante hacia el 29 de marzo sin un plan coherente", ha defendido, según informa la BBC.

El líder laborista ha insistido en que la 'premier' tiene que reconocer que su estrategia de negociación ha fracasado y "volver con una propuesta que pueda realmente lograr un apoyo mayoritario en el Parlamento".

La siguiente fecha clave en el calendario de la carrera contrarreloj en la que parece estar inmersa May será el 27 de febrero, cuando la primera ministra ha prometido que se celebrará la siguiente ronda de votaciones. Los diputados que buscan forzar al Gobierno a que aplace el Brexit dicen que será el momento en que den el paso.

Entretanto, el ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha insistido en la necesidad de que con o sin acuerdo el Brexit no provoque la vuelta de infraestructuras físicas a la frontera entre el país e Irlanda del Norte.

"El Gobierno británico ha hecho un compromiso a Irlanda de que no tomará decisiones que resulten en una vuelta de infraestructura fronteriza física y tienen una obligación de cumplir ese compromiso", ha señalado ante una comisión parlamentaria.

"Con o sin acuerdo, hay una obligación de los Gobiernos británico e irlandés, y la UE de intentar trabajar juntos para encontrar el modo de evitar la infraestructura física en la frontera de esta isla", ha insistido.