Medio millón de personas se manifiestan en Estambul en apoyo a la flotilla de Gaza

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 500.000 personas, según los convocantes, han salido este domingo a la calle en Estambul para apoyar a los activistas de la Global Sumud Flotilla, la misión civil que fue interceptada por Israel cuando pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los manifestantes se han concentrado frente a la Gran Mezquita de Santa Sofía y han marchado hasta el barrio de Eminonu bajo el lema "Caminamos hacia la libertad", informa la agencia de noticias turca Anatolia.

Durante la marcha se han escuchado consignas como "¡Israel, asesino, fuera de Palestina!", "¡Saludos a Gaza, seguid con la resistencia!", "¡Palestina libre del río hasta el mar!" o "¡Musulmán, no te duermas, cuida de tu hermano!".

Entre las pancartas, lemas como "Marcho por los niños de Gaza. ¿Tú qué haces?", "Camina, hermano, que tengas la fuerza de Jerusalén", "Una mañana llegará más brillante que la nieve" o "No puede haber neutralidad mientras haya opresión".

La manifestación ha sido convocada por varias ONG, incluida la Fundación por los Derechos Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH) o la Plataforma de Apoyo a Palestina de Turquía, y en ella han participado destacados dirigentes políticos del país.