Melania Trump anuncia la vuelta de ocho niños "separados" por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo que ha permitido la "reunificación" con sus familias de ocho niños "separados" por la guerra en Ucrania, gracias a una línea de contacto que la mujer de Donald Trump abrió directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a raíz de la cumbre bilateral de Alaska.

La esposa del mandatario norteamericano solicitó por carta a Putin algún tipo de gesto, lo que permitió la apertura de un nuevo "canal" que se ha traducido en estos meses en varias reuniones y llamadas, "todas de buena fe", según ha explicado ella misma en una declaración sin preguntas ante los medios en la Casa Blanca.

Gracias a estos contactos "directos" con el Kremlin, "ocho niños han podido reunirse con sus familias durante las últimas 24 horas". Melania Trump ha alabado la buena disposición de las autoridades rusas, que han facilitado datos de los menores para "verificar las identidades y las circunstancias" de estos ocho menores, un proceso en el que también habrían colaborado Estados Unidos y Ucrania.

La primera dama ha asegurado que Rusia ha aceptado la vuelta de quienes ya han cumplido 18 años y ha advertido de que su labor continúa, con el objetivo de "reunir a más niños en el futuro cercano. "Espero que la paz llegue pronto. Puede empezar por los niños", ha defendido en su alocución.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de niños ucranianos, al entender que pudo haber cometido crímenes de guerra. El Gobierno de Ucrania ha denunciado reiteradamente estos traslados, así como los intentos de Rusia por adoctrinar a la infancia en los territorios ocupados.