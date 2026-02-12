Melania Trump anuncia la vuelta de un tercer grupo de niños rusos y ucranianos "separados" por la guerra

Archivo - La primera dama de EEUU, Melania Trump. - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este jueves que otro grupo de niños rusos y ucranianos han sido devueltos tras ser "separados" de su familias en el marco de la invasión rusa de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Por tercera vez, la primera dama estadounidense ha ayudado a facilitar el regreso de los niños a sus respectivas familias tras verse separados por este conflicto regional", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.

Así, ha destacado el papel de Melania Trump, que "ha vuelto a reunirlos con éxito", tal y como refleja el texto, que apunta a la "tercera reunificación de este tipo" a medida que avanzan las conversaciones entre representantes estadounidenses y los dos países implicados.

"Aprecio que Rusia y Ucrania estén entregados a la vuelta de estos menores que se han visto desplazados debido a las circunstancias creadas en torno a este conflicto. Aunque todos los países están cooperando y nuestras comunicaciones siguen siendo sólidas, pido a Rusia y Ucrania intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de estos menores con sus familiares", ha apuntado la propia primera dama, según el documento.

En este sentido, la esposa del presidente ha expresado que ha estado "trabajando de forma estratégica con los dos países" para lograr su vuelta. "No tengo dudas de que habrá más avances", ha zanjado.