Mélenchon llama a no abstenerse ni votar por Le Pen pero dice "comprender" a quienes no apostarán por Macron

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, --tercera fuerza política en la primera vuelta de las elecciones presidenciales-- ha hecho un llamamiento a su electorado para que no se abstenga en la segunda vuelta, pero que tampoco apoye a la candidata ultraderechista Marine Le Pen.

"No se abstengan, sigan siendo actores de esta historia", ha animado Mélenchon en una entrevista para la cadena de televisión BFM, donde además ha pedido a su electorado que tampoco voten por Le Pen, dejando así de forma implícita la única opción de apoyar al actual presidente y aspirante a la reelección, Emmanuel Macron.

Así, Mélenchon ha advertido a los simpatizantes de Francia Insumisa que puedan votar por Le Pen que, de hacerlo, serán "la contradicción total" del programa electoral de la formación de izquierdas.

Sin embargo, pese a los mensajes indirectos en apoyo a Macron, Mélenchon no ha querido manifestarse oficialmente a su favor e incluso ha reconocido "comprender" a aquellos de sus votantes que no quieren votar por el presidente.

En este sentido, Mélenchon ha criticado que, durante su mandato, Macron haya promulgado hasta "21 leyes contra las libertades". "Entiendo que después de toda la brutalidad social en la que se ha entregado, la gente no quiera (votar por Macron)", ha zanjado.

Macron y Le Pen se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales marcadas por la importancia de la participación, así como por el nivel de arrastre que tengan ambos candidatos entre quienes votaron por el candidato de Francia Insumisa en la primera vuelta, donde logró un inédito 22 por ciento.

Aunque Mélenchon instó tras el cierre de las urnas a no votar por Le Pen, no ha llegado a mostrar directamente su apoyo a Macron y el mensaje podría no llegar a calar, pues los análisis electorales apuntan que en torno a un 16 por ciento de su electorado estaría dispuesto a votar por la candidata ultraderechista.