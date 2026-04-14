Meloni anuncia la suspensión de la renovación del acuerdo de defensa entre Italia e Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante una comparecencia ante el Senado el 9 de abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este martes la suspensión de la renovación del acuerdo de defensa entre el país europeo e Israel, firmado en 2003 y que implica el intercambio de equipamiento militar y otras tecnologías, en medio de las tensiones por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza.

"Dada la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", ha dicho Meloni sobre el pacto, ratificado por el Parlamento y en vigor desde el 13 de abril de 2016, y cuya renovación automática estaba prevista para el lunes, según ha informado el diario italiano 'La Repubblica'.

Meloni, que no ha dado más detalles sobre este paso, ha recalcado además la importancia de "seguir trabajando para hacer avanzar las negociaciones de paz" entre Estados Unidos e Israel y "hacer todos los esfuerzos posibles para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz", que ha descrito como "crucial" para el país europeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo, después de que Washington y Teherán terminaran sin acuerdo sus conversaciones de paz en Pakistán, que la Armada estadounidense impondría desde el lunes un bloqueo al estrecho de Ormuz y amenazó con interceptar "en aguas internacionales" cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Las conversaciones tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas --puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano-- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní, desatada en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para lograr un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano rompiera unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.