Meloni confirma la liberación de dos italianos en Venezuela y espera "nuevos pasos en esta dirección"

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Darryl Dyck/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha confirmado este viernes la liberación de dos italianos que se encontraban encarcelados en Venezuela y ha expresado que espera "nuevos pasos en esta dirección" ahora que Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta encargada del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado fin de semana.

"Sigo de cerca la situación en Venezuela y espero que la presidenta Delcy Rodríguez inicie una nueva era de relaciones constructivas entre Roma y Caracas", ha manifestado Meloni en un comunicado difundido a través de redes sociales y en el que ha aplaudido la medida.

Es por ello que ha agradecido la "liberación de los presos políticos, incluidos los italianos", y ha mostrado su deseo "sincero" a que "este proceso continúe" de cara al futuro cercano.

Entre los liberados se encuentran Luigi Gasperin, un empresario de 77 años, y Biagio Pilieri, un periodista y político de 60 años y con doble nacionalidad. Ambos fueron detenidos en 2024 tras sumarse a las protestas contra el Gobierno de Maduro, según informaciones del diario italiano 'L'Espresso'.

Sin embargo, aún no hay informaciones sobre la situación del italiano Alberto Trentini, que también se encuentra encarcelado en el país caribeño desde hace más de un año. Desde entonces, ha recibido tan solo dos visitas del embajador italiano.