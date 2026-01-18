Meloni ve un "error" la amenaza arancelaria de Trump a los aliados europeos de Groenlandia y se ofrece a mediar

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visita Seúl, a 17 de enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Press Office Of The Chigi Pa

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha equivocado al anunciar nuevos aranceles contra los países europeos de maniobras en Groenlandia, una operación por otro lado que contó con el total rechazo de la jefa del Gobierno italiano, ideológicamente próxima al mandatario norteamericano y que se ha ofrecido como mediadora para resolver esta nueva crisis.

"El anuncio de este aumento de aranceles contra aquellas naciones que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia es un error, y obviamente no estoy de acuerdo", ha declarado Meloni a los medios italianos desde Seúl, nueva escala de su gira asiática.

La primera ministra italiana ha confirmado que ha mantenido conversaciones a este respecto con el propio Trump, para hacerle ver que el anuncio de las maniobras europeas "no se trata de una iniciativa contra Estados Unidos, sino contra otros actores hostiles", en velada referencia a Rusia y China.

"Trump conoce mi opinión", ha declarado a los medios, antes de anunciar una ronda de conversaciones con líderes europeos en las próximas horas. "Creo que es muy importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada", ha manifestado.

Italia es un país que se ha mostrado radicalmente contrario a este despliegue europeo. Su ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha expresado su desdén sobre este despliegue fragmentado de países, los mismos que al final han sido amenazados por Trump.

"Imagínense: 15 italianos, 15 franceses, 15 alemanes... me parece el comienzo de una broma. Creo que nos conviene mantener unido al mundo occidental, pensando siempre en los términos de la OTAN y la ONU", manifestó Crosetto el pasado viernes durante la presentación de la estrategia nacional italiana para el desarrollo del Ártico.