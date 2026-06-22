Un menor y un adolescente mueren tras disparos del Ejército israelí cerca de un asentamiento en Hebrón

Archivo - Visita de colonos judíos a la ciudad vieja de Hebrón bajo una estrecha vigilancia de las Fuerzas de Defensa de Israel, en detrimento de los residentes palestinos. - Europa Press/Contacto/Gilles Bader - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño y un adolescente palestinos han muerto y otro joven ha resultado herido por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) israelíes en las inmediaciones del asentamiento de Karmei Tzur, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón.

Según informa la agencia palestina WAFA citando fuentes de seguridad y locales, las víctimas han sido identificadas como Reda Sami Hasan Awad, de 15 años, e Issa Arafat Ismail Awad, de 19, que habrían sido objeto de disparos de las fuerzas israelíes y han muerto desangrados.

Asimismo, otro joven resultó herido por disparos israelíes en la localidad y fue trasladado posteriormente a un hospital cercano para recibir atención médica. Ahora se encuentra estable.

Medios israelíes, citando al Ejército israelí, informan de que los jóvenes "lanzaron cócteles molotov contra el asentamiento israelí", lo que provocó un incendio en las afueras del asentamiento y provocó la respuesta de las fuerzas de seguridad.