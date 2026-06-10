Al menos 12 muertos en un tiroteo en un asentamiento informal a las afueras de Johannesburgo (Sudáfrica)

Archivo - Agentes de Policía acordonan el lugar de otro tiroteo en Bekkersdal, a las afueras de Johannesburgo en diciembre de 2025. - Europa Press/Contacto/Shiraaz Mohamed - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 12 personas han muerto y otra decena ha resultado herida en un tiroteo en un asentamiento informal en Cleveland, ciudad a las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica, después de que más de diez personas armadas abrieran fuego en la zona de infraviviendas.

Según ha informado la Policía de Sudáfrica, recibió una alerta a última hora de este martes por tiroteo en el asentamiento de Jumpers, en la localidad de Cleveland, y al llegar al lugar encontró a numerosas víctimas con heridas de bala.

"Ocho hombres adultos y tres mujeres adultas fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, mientras que una víctima masculina adicional murió posteriormente en el hospital debido a la gravedad de sus heridas", han informado las autoridades policiales sudafricanas.

Detrás del tiroteo se cree que están más de 10 sospechosos que salieron de un coche cerca de una gasolinera en Cleveland para posteriormente ingresar en el asentamiento por sus dos accesos. "Recorrieron la zona disparando contra residentes y miembros de la comunidad en varios puntos antes de huir en el mismo vehículo", ha añadido el Servicio de Policía de Sudáfrica que ha activado una búsqueda en la provincia de Gauteng para hallar a los sospechosos del ataque.

Hasta la zona del tiroteo se han desplazado equipos forenses y de detectives policiales para investigar el incidente y localizar a los responsables, mientras que se desconoce por el momento el motivo del ataque.