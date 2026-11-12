Al menos 14 muertos y 30 heridos en un accidente de tráfico múltiple en Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos)

Archivo - Intenso tráfico en las carreteras de Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Dominika Zarzycka / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este jueves a causa de un accidente de tráfico que ha implicado a cerca de una veintena de vehículos en Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio del Interior emiratí ha confirmado este balance "preliminar" de víctimas tras un "grave accidente múltiple" que ha afectado a 18 turismos y camiones, en un comunicado difundido a través de la agencia oficial de noticias WAM.

Las autoridades ya han puesto en marcha una "operación exhaustiva" en el lugar del accidente para dar respuesta al mismo, brindar atención médica a los heridos, supervisar la situación y esclarecer las circunstancias del siniestro.

La cartera, que ha trasladado sus "sinceras y profundas" condolencias a los familiares de las víctimas, ha pedido a a la ciudadanía que se informe exclusivamente con "fuentes oficiales" y "abstenerse de difundir rumores o noticias no verificadas, por respeto a las familias de las víctimas y para no interferir en los procedimientos en curso".