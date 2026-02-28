Al menos 15 muertos en un bombardeo sobre un gimnasio en el sur de Irán

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto en un bombardeo sobre un gimnasio en la localidad de Lamerd, en la provincia de Fars, en la costa iraní del golfo Pérsico.

Las estimaciones iniciales apuntan a que hay más de 15 muertos en este ataque, perpetrado en la mañana de este sábado en Lamerd, según ha informado la radiotelevisión pública iraní IRIB.

El medio iraní atribuye el ataque a Estados Unidos e Israel y destaca que en el momento del bombardeo había niños jugando y haciendo ejercicio en el gimnasio.

Al menos 85 niñas han muerto también este sábado en otro bombardeo, esta vez sobre una escuela femenina de Hormozgán, también en el sur del país.

Israel y Estados Unidos han lanzado este sábado a primera hora una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen. Irán por su parte ha respondido con ataques sobre Israel y contra las bases militares de Estados Unidos en la región.