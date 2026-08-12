Al menos 15 muertos tras volcar un ferry sobrecargado en el lago Kariba, en Zimbabue

Archivo - Vista aérea del lago Kariba, en Zimbabue - Europa Press/Contacto/NASA Earth - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto y 27 están desaparecidas después de que un ferry sobrecargado volcara en la víspera en el lago Kariba, en Zimbabue, un incidente que ha obligado al presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

"En el momento del incidente, la embarcación transportaba a 119 personas, 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes, además de un número indeterminado de niños que se cree que también se encontraban a bordo. Según la última actualización, se ha rescatado a 77 personas y se han confirmado 15 fallecimientos", ha indicado el Ministerio de Gobierno Local y Obras Públicas en un comunicado.

La embarcación, que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long. Al menos 27 personas siguen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la zona.

El Gobierno, a través del Departamento de Protección Civil, ha activado la respuesta nacional de búsqueda y rescate, además de desplegar un helicóptero. Asimismo, ha decretado el "estado de desastre" en virtud del artículo 27 de la Ley de Protección Civil.

"La operación se lleva a cabo en estrecha colaboración con la Unidad Subacuática de la Policía, la Policía Nacional de Zimbabue, el Escuadrón de Embarcaciones del Ejército, las autoridades locales y otras partes interesadas pertinentes", ha indicado la cartera.

El secretario permanente de Asuntos Provinciales y Descentralización de la provincia de Mashonaland Occidental, Josphat Jaji, ha asegurado que se habían vendido 114 billetes para el trayecto, además de sus cinco tripulantes, pese a que la embarcación tenía capacidad para 90 personas.

El lago Kariba es el lago artificial y el embalse más grande del mundo en volumen. Se encuentra situado en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. En 2014, 26 personas, 24 de ellas niños, se ahogaron en la parte del lago que corresponde a Zambia, tras naufragar la embarcación en la que viajaban.