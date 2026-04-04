Al menos 15 personas muertas en nuevos bombardeos israelíes en Líbano

Bombardeo israelí en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han fallecido como consecuencia de los ataques israelíes sobre territorio libanés, según han informado las autoridades del país árabe. Hezbolá también ha atacado el norte de Israel y a los militares israelíes desplegado en suelo libanés.

El incidente más grave ha sido el de la región de Tiro, donde han muerto cinco personas, dos de ellas mujeres, en un bombardeo sobre la parte industrial de la ciudad perpetrado al amanecer. Otras dos personas han resultado heridas, informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Otras dos personas de una misma familia han muerto en un bombardeo sobre una casa en Ain Baal, también a las afueras de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según la NNA. Hay una persona de la misma familia más herida y la madre de la familia está desaparecida.

Otras dos personas han fallecido en un ataque israelí contra la motocicleta en la que se desplazaban por una carretera al norte de Tiro y dos más han muerto en un ataque contra Yater, en el distrito de Bint Yebeil.

Dos libaneses más han muerto y cinco más han resultado heridos en un ataque contra una casa en la carretera entre Habush y Kafur, cerca de la localidad de Nabatiye.

En Qana, igualmente en el sur de Líbano, ha habido varios bombardeos que han causado la muerte de una persona y heridas a varias más, informa la agencia de noticias NNA. En el puerto de pesca de Tiro también ha muerto una persona en otro ataque israelí.

Además, se ha informado de que las fuerzas israelíes presentes en suelo libanés continúan con la voladura de viviendas cerca de la frontera con Israel en localidades como Aita al Shaab y Ramiya.

También ha habido ataques aéreos en municipios como Ansar, alcanzada en hasta siete ocasiones, Zrariyé, Baarachit, Burj Qalauai, Karayeb o Shukin, así como en Kafar Tebnit, localidad ya despoblada. Asimismo la artillería israelí ha bombardeado varias aldeas del distrito de Bint Yebeil como Hadata, Tiri o Kunín.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado incursiones en edificios con "arsenales de armas" y de la "eliminación de terroristas desde el aire" en varios "ataques selectivos". Además han bombardeado edificios empleados por Hezbolá para almacenar armamento, incluidos misiles anticarro, misiles RPG, cohetes, fusiles Kalashnikov y munición.

La milicia de Hezbolá, por su parte, ha emitido varios comunicados sobre ataques contra posiciones israelíes lanzados en las últimas horas, tanto en el norte de Israel como contra fuerzas israelíes en Líbano, sin que por el momento haya datos de daños materiales o personales.

El Ejército israelí ha confirmado el impacto de un cohete lanzado desde suelo libanés "en una ciudad de la frontera norte" y ha resaltado que el proyectil fue lanzado sin aviso previo. "La investigación inicial apunta a que una avería localizada provocó que el lanzamiento no fuera detectado y por tanto no se diera la alerta en la ciudad", ha explicado.

Mientras, el Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado de que son ya al menos 1.422 los muertos en la ofensiva militar israelí en el sur de Líbano, de los que 54 corresponden a la jornada del viernes. Además ha contabilizado 4.294 heridos, 156 más.

El balance oficial destaca además que la ofensiva se ha cobrado hasta el momento la vida de 126 menores y ha dejado 441 heridos y recuerda que 54 trabajadores sanitarios han muerto, 142 han resultado heridos, 71 vehículos han sido destruidos y seis hospitales han cerrado.