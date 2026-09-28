Al menos 164 detenidos en protestas estudiantiles en víspera de la huelga del sector público en Francia

Archivo - Movilización estudiantil en Francia - Kiran Ridley/AFP/dpa - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 164 personas han sido detenidas durante las manifestaciones y bloqueos de este lunes en institutos de educación secundaria de la región de París, en víspera de la huelga del sector público convocada para este martes en toda Francia.

Una docena de institutos de la región de Isla de Francia llevan una semana bloqueados por los estudiantes, que denuncian saturación en las aulas, falta de docentes y unos horarios que consideran excesivamente cargados. Las protestas han escalado hasta una situación de "violencia urbana", en palabras del ministro del Interior francés, Laurent Núñez.

Varias personas han resultado heridas en los disturbios, incluidos "doce miembros de las fuerzas de seguridad", "ocho docentes, incluidos tres directores" y "una docena de estudiantes de secundaria", según el balance de Interior.

Esto no ha sido "una protesta típica", sino "violencia urbana". "Los individuos estaban encapuchados, armados con proyectiles y claramente querían enfrentarse a las fuerzas de seguridad", ha explicado Núñez. "No podemos tolerar los excesos", ha remachado.

"No podemos eludir las instituciones democráticas mediante la violencia", ha respondido el ministro de Educación, Édouard Geffray, en France Inter en una entrevista en la que ha achacado la violencia a "personas ajenas" a las instituciones.

Mientras, el principal sindicato estudiantil, la Unión Sindical de Liceos (USL), ha hecho un llamamiento a bloquear los institutos de toda Francia este martes con motivo del día de movilización en el sector público.

Este mismo lunes las protestas se han extendido a otras regiones como los Alpes Marítimos, Marsella, Lille, Grenoble, Lyon o Sedan (Ardenas). En Lille los estudiantes denuncian "falta de recursos y personal", que "el comedor es demasiado caro", que las aulas son "demasiado calurosas en verano y demasiado frías en invierno" y que hay "chinches y duchas rotas" en el internado.

En Créteil, hay "un número significativo de centros involucrados, particularmente en Val-de-Marne y Seine-Saint-Denis", pero también en Seine-et-Marne, según fuentes oficiales, que sin embargo no han concretado cifras.

En Alpes Marítimos diez institutos de secundaria han parado su funcionamiento principalmente en Niza, Grasse, Cagnes-sur-Mer y Menton, según la Prefectura, que destaca que la situación se desarrolla "en general de forma tranquila".

ENFRENTAMIENTO POLÍTICO

El movimiento de protesta estudiantil es motivo de enfrentamiento entre el Gobierno conservador y el partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) a siete meses de las elecciones presidenciales.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha criticado la "escalada irresponsable" por parte de LFI que "piden la extensión" del movimiento de bloqueos de los institutos, mientras que el líder del partido de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, acusa al Gobierno de haber "ordenado la represión".

"Contrariamente a la idea que el Gobierno intenta promover, sus demandas no son partidistas, sino que están relacionadas con sus condiciones de vida y estudio", ha respondido por su parte la Confederación General de Trabjadores (CGT). "Los estudiantes de secundaria no son alborotadores: son jóvenes (...) que quieren ser escuchados", ha añadido el sindicato.

El alcalde de Saint-Denis, de LFI, Bally Bagayoko, ha emplazado a las autoridades a "venir a hablar con los estudiantes de secundaria y comprobar por sí mismas si esta juventud está siendo 'instrumentalizada' o si simplemente es capaz de pensar, organizarse y defender sus propias condiciones de estudio y su futuro". Bagayoko ha respaldado además las reivindicaciones "legítimas" de los estudiantes.