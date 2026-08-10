Registrado un terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Colapsan numerosos edificios en Quibdó, en Pereira, en Cali y en Manizales

Se descarta amenaza de tsunami tras el seismo, que ha provocado daños en múltiples aeropuertos y edificaciones

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

El temblor ha afectado al menos a nueve departamentos del país. Si bien por el momento no hay balance oficial de víctimas por parte de las autoridades, los medios colombianos se han hecho eco de vídeos en redes sociales en los que se muestra el colapso de numerosos edificios en Quibdó, en Pereira, en Cali y en Manizales.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", ha indicado la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, en redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado de que hay "varios sectores de la ciudad donde hay edificaciones con afectaciones estructurales". "Hacemos un llamamiento a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia culaquer situación que necesite ser atendida", ha dicho.

Eder ha explicado poco después que al menos 20 edificios han quedado colapsados y que hay "personas atrapadas". "Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", ha señalado.

El seismo también ha afectado a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura. La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad", ha agregado.

EL GOBIERNO ASUME LA GESTIÓN

El presidente del país latinoamericano, Abelardo de la Espriella, ha informado de que ha asumido "el liderazgo" tras el seismo. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha indicado.

Asimismo, el mandatario ha solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", ha indicado.

La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami para la costa, según ha informado la UNGRD, que ha asegurado que está en contacto con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar "posibles afectaciones".