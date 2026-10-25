Menos del 25% de los alemanes creen que Merz agotará la legislatura

El canciller alemán, Friedrich Merz - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 25 Oct. (DPA/EP) -

Solo un 23% de los alemanes creen que el canciller alemán, Friedrich Merz, agotará la legislatura al frente de la coalición de Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y se celebrarán elecciones a principios de 2029, según un sondeo de YouGov publicado este domingo.

El 13% cree que la coalición se romperá antes de que termine 2026 y el 44% espera que se rompa en 2027 o 2028. Un 20% no sabe o no contesta, según el estudio realizado entre 2.202 personas censadas para votar.

Entre los propios votantes de la CDU y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), el 53% cree que se romperá antes de 2029, mientras que el 32% cree que agotará la legislatura. Los seguidores del SPD también son pesimistas: un 46% esperan elecciones anticipadas y solo el 34% cree que concluirá su mandato.

Los malos resultados del SPD y de la CDU en las elecciones regionales celebradas desde septiembre y el ascenso de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) han disparado las especulaciones sobre un adelanto electoral. Además, el distanciamiento en política económica y reformas sociales han afectado a la salud de la coalición.

La secretaria general de la CDU, Franziska Hoppermann, ha descartado una caída del Gobierno. "Todo el mundo es consciente de su responsabilidad", ha recalcado en una entrevista publicada por el diario de Múnich 'Abendzeitung'.

Hoppermann ha defendido la necesidad de introducir reformas después de dos décadas sin cambios de calado, de deuda pública y problemas de seguridad. Así ha destacado la reciente revisión al alza de la previsión de crecimiento económico del país como un signo positivo. "Lo que hacemos está teniendo efecto", ha señalado.