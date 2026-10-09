Al menos 30 muertos por un ataque con dron de las RSF contra un campamento de desplazados en el sureste de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos treinta personas han muerto y decenas han resultado heridas por un ataque con dron perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un campamento de desplazados en el estado de Nilo Azul, en el sureste de Sudán y situado cerca de la frontera con Etiopía, un país que también hace frente a un recrudecimiento de los combates.

La mayoría de las víctimas son desplazados que trataban de buscar oro en las inmediaciones del campamento, en Abú Shandi, cuando se produjo el ataque. Fuentes cercanas al asunto han iniciado que la mayoría de fallecidos son mujeres, según informaciones recogidas por el diario 'Sudan Tribune'.

Las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos 30 personas y han acusado a las RSF de estar detrás del ataque, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y organizaciones humanitarias de defensa de los Derechos Humanos a que condenen "estas violaciones, las documenten y las investiguen". Además, han pedido luchar contra la impunidad.

Por su parte, las autoridades a la localidad de Wad al Mahi ha condenado en un comunicado el ataque, si bien no ha aportado cifras sobre las víctimas mortales y heridos. No obstante, ha subrayado que el ataque representa "una amenaza directa para la vida de los civiles y una violación de los principios y normas humanitarias que garantizan la protección de las personas que huyen de los estragos de la guerra".