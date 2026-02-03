Al menos 30 muertos por las fuertes nevadas en la costa occidental de Japón

Imagen de archivo de una tormenta de nieve en Japón. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una treintena de personas han muerto y más de 320 han resultado heridas por las fuertes nevadas registradas en la costa occidental de Japón durante las últimas dos semanas, según ha informado este martes la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del país asiático.

La prefectura más afectada es la de Niigata, situada en el noroeste y que ha registrado doce fallecidos, seguida por Akita, con seis decesos, y Amomori, con cuatro. Muchos de los fallecidos se encontraban en el exterior retirando la nieve de la fachada de sus viviendas.

"Pido a la población mantenerse alerta y tomar medidas para garantizar su propia seguridad", ha afirmado la primera ministra, Sanae Takaichi, durante una reunión del Gabinete para abordar la alerta. "Se esperan más nevadas durante esta semana, así que pido a todos los ministros del Gobierno tomar las medidas necesarias para evitar daños y ofrecer el apoyo necesario", ha explicado, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

Las autoridades han advertido de que este martes a las 14.00 (hora local) ya había más de cuatro metros de nieve acumulada en las calles de muchas ciudades del oeste del país. El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, ha emitido una alerta por desastre y ha pedido el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad de la población debido al nivel histórico de nieve.

"Hay peligros que justo enfrente de nosotros, como accidentes mortales provocados por la caída de nieve desde los tejados de las casas o por el derrumbe de edificios", ha apuntado.