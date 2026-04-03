Al menos 43 muertos en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Soldados en Cantine, una aldea en la provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo (RDC). - Europa Press/Contacto/Alain Uyakani - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han denunciado este viernes una masacre cerca de la ciudad de Mambasa, en la provincia de Ituri en el este del país, atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo vinculado a Estado Islámico.

"43 compatriotas han muerto en el territorio de Mambasa como consecuencia de los recientes ataques perpetrados por elementos terroristas de las ADF contra poblaciones inocentes", ha declarado el portavoz gubernamental Patrick Muyaya en un mensaje en redes.

Kinshasa ha señalado su condena de este acto de "violencia indiscriminada", al tiempo que ha indicado que las Fuerzas Armadas congoleñas redoblarán las medidas de seguridad para "restablecer el orden" y "neutralizar a estos terroristas y a sus aliados".

Las ADF surgieron en los años 90 en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde han asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.