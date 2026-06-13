Al menos 48 talibán paquistaníes muertos en operaciones militares cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Agente de las fuerzas de seguridad paquistaníes en Peshawar (Pakistán) - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de al menos 48 supuestos terroristas en una nueva operación contra el grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha afirmado que la operación ha sido llevada a cabo en Miran Sah, en Waziristán Norte, antes de resaltar que "los intensos intercambios de disparos" durante los últimas 72 horas se han saldado con 21 sospechosos "enviados al infierno". En total son 48 los fallecidos en "diestras y precisas operaciones", según el comunicado militar.

Entre los fallecidos hay cuatro dirigentes: Jaryi Jalid Raza, alias 'Salar'; Jaryi Muftún, Jaryi Musa y Jaryi Imran, alias 'Ayan'. Estos tres dirigentes estaban en busca y captura por "numerosas actividades terroristas" como el asesinato de personal de las fuerzas de seguridad "y de civiles inocentes".

El Ejército ha recalcado que todos ellos pertenecen a Fitna al Juarij --nombre que da Islamabad a TTP-- y ha agregado que las tropas lograron además incautar armas y munición que estaba en posesión de los sospechosos.

Por otra parte, ha reseñado que las operaciones siguen activas en la zona para "eliminar" a todos sospechosos que se encuentren en la misma, al tiempo que ha prometido que las ofensivas continuarán "a todo ritmo" para "acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.