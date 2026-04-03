Al menos cinco muertos por un ataque suicida en una comisaría en el noroeste de Pakistán

Varias personas se congregan cerca de un edificio dañado por una ataque suicida en el distrito de Bannu, en en el noroeste de Pakistán - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, dos de ellas menores de edad, y más de una decena han resultado heridas este viernes a causa de un atentado suicida ocurrido en las inmediaciones de una comisaría de policía en Bannu, en el noroeste de Pakistán.

El responsable de emegergencias de Bannu, Bjtulá Wazir, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, todas civiles, que incluyen un matrimonio y sus dos hijos menores de edad.

Además, según ha indicado a la cadena paquistaní Dawn, 13 personas, entre ellas un agente de policía, han resultado heridas y posteriormente trasladadas a hospitalizadas. Algunas de ellas se encuentran en estado crítico, por lo que el balance de víctimas podría aumentar.

Los equipos de rescate se han traslado al lugar de los hechos, después de que un vehículo cargado de explosivos haya embestido la parte trasera de la comisaría, provocando una explosión seguida de un intercambio de disparos.

El atentado ha destruido por completo el puesto de vigilancia de la comisaría, mientras que una gran parte de las instalaciones ha quedado reducida a escombros.

Ningún grupo se ha atribuido hasta el momento la responsabilidad del ataque. Sin embargo, el grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, ha intensificado sus ataques en este país desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en 2021.