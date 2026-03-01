Al menos cinco muertos en ataques rusos en Ucrania

Ataque ruso en Dnipropetrovsk, en Ucrania - GOBIERNO DE UCRANIA

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas en ataques rusos sobre territorio ucraniano, concretamente en Jersón y Dnipropetrovsk, según el último balance de las autoridades ucranianas.

Cuatro de las muertes corresponden un bombardeo ruso sobre la localidad de Korabelni, en la provincia de Jersón, según ha informado el gobernador militar de Jersón, Oleksander Prokudin.

"En torno a las 13.20 horas los terroristas rusos han bombardeado el distrito de Korabelni, en Jersón. Tres personas han muerto como consecuencia de los ataques enemigos", ha publicado Prokudin en un primer momento. Más tarde, ha informado de que entre los fallecidos hay dos mujeres de 85 y 63 años edad que estaban cerca de la entrada de su domicilio.

Por otra parte, otra persona ha muerto en Dnipropetrovsk tras una veintena de ataques con drones y bombardeos de artillería. Otras cuatro personas han resultado heridas, según ha explicado el gobenador militar regional, Oleksander Hanzha.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado 51 ataques rusos desde el inicio de la jornada del domingo, con especial concentración en Pokrovsky y Hulyaypil del frente de batalla.

Más tarde, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado que solo en la última semana Rusia ha lanzado más de 1.720 drones de ataque, casi 1.300 bombas guiadas y más de un centenar de misiles de distintos tipos.