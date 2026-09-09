Al menos cuatro muertos en la explosión de un depósito de armas en Idlib, en el noroeste de Siria

Archivo - Una bandera siria raída ondea en el cuartel general del Estado Mayor sirio, tras haber sido alcanzada por los ataques aéreos israelíes sobre Damasco. - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas por una explosión registrada en un depósito temporal de armas, cerca de la ciudad de Sarmada, en la provincia de Idlib, en el noreste de Siria.

Las autoridades de Idlib han precisado el balance inicial de víctimas, que incluye diez heridos de distinta consideración pero no graves, según ha informado la agencia de noticias SANA.

La detonación ha tenido lugar en una instalación temporal utilizada para reunir armas y restos explosivos junto a una carretera cerca de Sarmada. Varios empleados del Ministerio de Defensa están entre los heridos, según añade la agencia, que cita fuentes de la institución.

De momento no han trascendido más detalles oficiales sobre las causas del incidente, ni sobre el estado de los heridos.