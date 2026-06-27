Al menos diez heridos en un ataque ucraniano sobre una planta militar en Volgogrado (Rusia)

Archivo - Los equipos de rescate del Servicio Estatal de Emergencias transportan una escalera telescópica durante una operación de respuesta a un ataque ruso, en Zaporiyia (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance de heridos tras los "ataques aéreos durante la noche y la mañana" dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales.

"Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado... Por el momento se tiene constancia de diez heridos", ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.

Las víctimas han sido inmediatamente llevadas al hospital y todas "están fuera de peligro", ha asegurado el comunicado. El gobernador de la región ha instado a los servicios locales a que se determine con precisión las consecuencias del ataque y se calcule el número de heridos.

En respuesta a los ataques ucranianos, las tropas rusas han dirigido sus ofensivas mediante armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares y empresas del complejo industrial de defensa ucraniano. El Gobierno de Volodimir Zelenski aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque.