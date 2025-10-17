Al menos dos migrantes muertos y una decena de heridos por un naufragio frente a la isla griega de Quíos

Archivo - Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos migrantes han muerto y otros diez han resultado heridos al naufragar la embarcación en la que viajaban frente a la costa de la isla de Quíos, en el este de Grecia, cerca de la frontera con Turquía.

La Guardia Costera griega, que ha confirmado que otras 17 personas han podido ser rescatadas con vida en aguas del mar de Egeo, ha indicado que los heridos han sido trasladados al Hospital General de Quíos, donde reciben tratamiento.

Por su parte, la ONG Aegean Boat Report ha señalado en un comunicado que la embarcación contaba con 30 personas a bordo cuando sufrió el naufragio al chocar con una roca cerca de la costa, al noreste de Pantoukiós.

No obstante, ha informado de que no existen detalles sobre las nacionalidades o edades de los rescatados, heridos o fallecidos y "tampoco hay datos sobre posibles desaparecidos", según un comunicado.

"Queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares, allegados y amigos de los que han muerto en este trágico naufragio. Lo sentimos una vez más", ha lamentado la organización.

Las autoridades de Grecia han registrado a lo largo de la última semana un repunte de los naufragios de embarcaciones de este tipo frente a sus costas. El miércoles, casi 70 migrantes fueron rescatados con vida tras sufrir un incidente cuando trataban de llegar a la isla de Gaudos, mientras que el martes otros dos fallecieron en un naufragio cerca de Rodas.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas más de 2.800 fallecidos desde 2014.