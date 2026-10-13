Al menos dos muertos por un ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Hodeida, en el oeste de Yemen

Archivo - Colas de humo tras un bombardeo contra una estación de electricidad en Saná, Yemen (archivo) - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de un ataque perpetrado este martes por la coalición militar encabezada por Arabia Saudí contra una petrolera en la gobernación yemení de Hodeida, han denunciado los rebeldes hutíes.

El portavoz del Ministerio de Sanidad controlado por la insurgencia, Anis al Asbahi, ha confirmado en sus redes sociales que un bombardeo de las fuerzas lideradas por Riad ha causado dos víctimas mortales y otros dos heridos, si bien ha indicado que se trata de un balance preliminar.

El ataque ha tenido lugar en una compañía petrolera en la zona de Ras Isa, en la provincia de Hodeida, lo cual "constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario, amenaza la seguridad ambiental y económica" de la zona, ha recalcado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba.

Horas antes, las fuerzas de la coalición militar saudí habían ordenado la evacuación de una instalación de una compañía petrolera en la capital, Saná, de cara a un bombardeo contra el lugar, lo que ha llevado a los hutíes a amenazar con una "dura respuesta" contra Riad.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Por su parte, en un comunicado publicado esta tarde, el portavoz de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí, el general Turki al Malki, ha acusado a los hutíes de usar la infraestructura civil del país para "apoyar su esfuerzo bélico".

Entre estas posiciones están la central eléctrica Al-Sabaha en Saná, depósitos subterráneos de combustible, tanques de combustible y muelles de descarga de combustible en Hodeida, Saná y Dhamar.

"La milicia terrorista hutí utiliza estos sitios para apoyar directamente sus operaciones militares terroristas, privando al pueblo yemení del acceso a estos recursos, que deberían asignarse legítimamente para satisfacer sus necesidades", ha condenado.

En su lugar, los hutíes aprovechan estos sitios para "abastecer su arsenal de misiles y drones que amenazan al Reino de Arabia Saudía y la seguridad de aeropuertos, puertos y buques comerciales en el Mar Rojo.

"Esto ha contribuido significativamente a la ejecución de ataques hostiles contra civiles e infraestructura civil, así como a la planificación de ataques inminentes contra infraestructura civil en el Reino y contra buques mercantes en vías navegables internacionales", ha manifestado.