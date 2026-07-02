Al menos dos muertos y cuatro heridos, tres de ellos niños, por un ataque de Israel contra el sur de Gaza

Un niño observa los daños tras un ataque de Israel contra las tiendas de campaña en Mauasi, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y cuatro han resultado heridas este jueves a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra las inmediaciones de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Las víctimas mortales son dos hombres identificados como Mahmud Abdul-Razzaq Muhamad al Brim, de 43 años, y Yusef Qasem Abú Jater, de 60, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Ambos han muerto como consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la zona de Mauasi, cerca de la citada localidad, que ya ha sido objeto de ataques durante esta semana.

Además, el ataque de Israel ha dejado al menos cuatro personas heridas, tres de ellas niños, de acuerdo a las informaciones de Sanad y del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Por otra parte, fuentes médicas citadas por estos medios han confirmado la muerte de un hombre que ha sucumbido a las heridas sufridas tras ser alcanzado por un dron mientras se desplazaba en motocicleta en el campo de Nuseirat, en el centro del enclave palestino.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este jueves que 1.059 personas han muerto y 3.4329 han resultado heridas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave desde octubre de 2025, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego.