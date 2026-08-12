Al menos dos muertos y doce heridos, menores entre ellos, en ataques ucranianos contra la región de Krasnodar

Archivo - Estragos causados en una vivienda de Krasnodar, tras ataques del Ejército ucraniano. Imagen de archivo - Dmitry Feoktistov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado una nueva oleada de ataques perpetrados en la noche de este martes por el Ejército ucraniano contra diversos puntos de la región de Krasnodar, en el suroeste del país, dejando un saldo de al menos dos muertos y doce heridos, menores entre ellos.

"A lo largo de la noche, el territorio de Krasnodar repelió un ataque masivo perpetrado por varios cientos de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", según ha informado el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, a través de su canal de Telegram.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Novorosiisk, donde un niño de ocho años ha perdido la vida, resultando a su vez heridas otras ocho personas, entre ellas otro menor de edad. Todas ellas han sido hospitalizadas, según ha precisado Kondrátiev.

Otro de ellos ha sido registrado en la localidad de Volna, en el distrito de Temryuk. Allí, por causa de la caída de restos de un dron en el patio de una vivienda, un hombre ha fallecido tras sufrir heridas incompatibles con la vida.

Situación similar ha ocurrido en la ciudad portuaria de Anapa, donde restos de dron han causado daños en un edificio residencial, resultando heridas otras dos personas. No obstante, ninguna de ellas ha requerido de traslado hospitalario.

En Gelendzhik, también han sido contabilizadas dos personas heridas tras haberse visto afectadas tres viviendas particulares de la ciudad. Ambas, ha precisado el gobernador, han sido trasladadas a un hospital de la zona.