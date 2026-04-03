Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques de Israel contra Líbano

Imagen de archivo de un ataque israelí sobre Líbano. - Marwan Naamani/dpa

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y once han resultado heridas en nuevos ataques perpetrados por las fuerzas de Israel contra zonas del sur de Líbano, donde siguen adelante con una ofensiva que deja ya más de 1.300 fallecidos.

El Ejército israelí ha amenazado con bombardear otros dos puentes "utilizados por Hezbolá para transferir efectivos y armas". "Para impedir esto, tenemos intención de atacar los puentes de Sohmor-Mashghara", ha afirmado el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Andrai, según un comunicado.

Israel ha bombardeado hasta la fecha cinco puentes sobre el río Litani, en todas las ocasiones afirmando que el objetivo era evitar el uso de estas infraestructuras por parte de partido-milicia chií Hezbolá, al cual considera una organización terrorista.

El último balance de víctimas proporcionado por las autoridades libanesas sitúa en 1.318 los muertos, entre los cuales hay 125 menores de edad, desde que comenzó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado mes de febrero, y que propició la reanudación del lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá desde Líbano hacia territorio israelí.

Además, un total de 3.935 personas han resultado heridas en el marco de estos bombardeos. La Unidad de Riesgos y Desastres ha informado de que 136.321 personas permanecen desplazadas en el marco de los ataques israelíes, que han afectado en su mayor parte a la capital, Beirut, así como a zonas del sur del país.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.