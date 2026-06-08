Al menos un muerto por un ataque con drones contra un tren de pasajeros en Crimea

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov.
El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov. - Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 8 junio 2026 13:55
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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha informado este lunes de que al menos una persona ha muerto y otras ha resultado herida a causa de un ataque con drones contra un tren de pasajeros que viajaba de Moscú, la capital rusa, hasta Simferópol.

"Como resultado de un ataque con dron enemigo contra un tren de pasajeros que viajaba de Moscú a Simferópol, según informes preliminares, el maquinista ha resultado herido y su ayudante ha fallecido, mientas que los pasajeros han salido ilesos", ha apuntado Aksionov.

"Ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia y amigos del fallecido. Deseo a los heridos una pronta recuperación. Se está buscando una solución para el transporte de pasajeros. Las autoridades brindarán toda la asistencia y el apoyo necesarios", ha expresado.

En este sentido, ha pedido a residentes y visitantes que "confíen únicamente en fuentes de información oficiales".

El ataque ha provocado la suspensión del tráfico de estos trenes a medida que las autoridades de la región, anexionada en 2014 por Rusia, tratan de ofrecer alternativas en autobús, según informaciones de la agencia rusa de noticias TASS.

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