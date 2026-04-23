Al menos un muerto tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Samara, cerca de Kazajistán

Edificio dañado en Samara, Rusia - Europa Press/Contacto/Darya Maleyeva

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este jueves a causa de un ataque ucraniano con drones contra el óblast de Samara, en el sur de Rusia y próximo a la frontera con Kazajistán.

"Según informes preliminares, se han registrado víctimas como resultado de un ataque contra instalaciones industriales en Novokuibishevsk", ha informado la oficina de medios del gobernador de la región de Samara, Viacheslav Fedorishchev, a través de una publicación en redes en la que ha señalado que "una persona ha fallecido".

Asimismo, ha apuntado que los "escombros de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania han caído sobre el techo de un edificio de apartamentos en Samara", la homónima capital de la región. "Como consecuencia de la caída de los escombros en la calle, se han producido heridos y una persona ha sido hospitalizada", ha señalado.

El servicio de prensa de Fedorishchev ha indicado que, ante la ofensiva, "se ha desplegado un centro de respuesta de emergencia" y "los servicios de emergencia ya están trabajando". Sin embargo, ha alertado de que "la amenaza de ataque persiste" a nivel regional.

Por último, ha instado al público a "confiar únicamente en fuentes oficiales" y a tomar "las precauciones de seguridad necesarias", antes de advertir que "está prohibido publicar fotos y videos de drones, o de las consecuencias de su uso". "No colabore con el enemigo", ha apostillado.