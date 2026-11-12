Al menos un muerto y cuatro heridos por un tiroteo en uno de los principales barrios residenciales de Washington

El sospechoso de los disparos se ha quitado la vida tras atrincherarse en un apartamento

Archivo - Imagen de archivo de un Policía durante una protesta en Logan Circle (Washington D.C.)
Archivo - Imagen de archivo de un Policía durante una protesta en Logan Circle (Washington D.C.) - Nick Mason / Zuma Press / Europa Press - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 16:56
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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en la capital de Estados Unidos, Washington, como consecuencia de un tiroteo en los alrededores de un gimnasio en uno de los barrios residenciales por excelencia de la ciudad, en la glorieta de Logan Circle.

En la primer rueda de prensa tras el incidente, el jefe de Policía en funciones del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery W. Carroll, ha confirmado el balance provisional y que el sospechoso de los disparos se ha quitado la vida de un disparo poco después de atrincherarse en un edificio de apartamentos.

El sospechoso se pegó un tiro mientras los negociadores estaban hablando con él, según Carroll, quien cree que el apartamento donde se encerró era de su propiedad. Uno de los heridos, ha apostillado, se encuentra en estado crítico.

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