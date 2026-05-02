Al menos un muerto en enfrentamientos entre milicias en Libia

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos un joven ha muerto durante los enfrentamientos entre milicias armadas en la localidad de Surman, a unos 70 kilómetros al oeste de la capital libia, Trípoli, según han informado las autoridades.

"El Ayuntamiento quiere manifestar su profunda tristeza por la pérdida de la vida de un joven de la localidad como consecuencia de estos eventos", ha publicado el Ayuntamiento de Surman en un comunicado en redes sociales.

El consistorio pide "cautela" a todos los habitantes de la localidad y cumplir con las recomendaciones de las autoridades competentes e insta a las partes enfrentadas "demostrar su espíritu de responsabiliad nacional".

Subraya además su "pleno compromiso con el procesamiento de estos casos hasta su conclusión, para garantizar que haya justicia para las víctimas, proteger los derechos de los inocentes y que se respete el estado de derecho".

Medios libios han informado de que los enfrentamientos comenzaron a primera hora del viernes tras una disputa entre individuos de grupos armados locales y el conflicto se agravó en la mañana del sábado, cuando intervino una milicia dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de unidad libio.