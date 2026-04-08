Al menos ocho muertos y decenas de heridos en un bombardeo israelí en Sidón, Líbano

Archivo - Vehículos destrozados en una vía también devastada en Sidón, Líbano, a causa de un bombardeo israelí - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y una veintena más han resultado heridas en la madrugada de este miércoles en un bombardeo del Ejército de Israel en Sidón, capital de la gobernación homónima y que, sita en la mitad sur del litoral libanés, constituye la tercera ciudad más poblada del país.

Así lo ha indicado el Ministerio de Salud de Líbano en un comunicado recogido por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' en el que las autoridades del país han precisado que son 22 las personas heridas.

El balance de víctimas de este ataque, que se suma a los más de 1.500 muertos y 4.800 heridos desde el inicio de la campaña militar israelí en Líbano, llega después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego que, según el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, incluye a los "aliados" de ambos países y, territorialmente, también engloba "Líbano y otros lugares", si bien las autoridades israelíes no se han manifestado aún al respecto.