Escena de un accidente de tráfico en la provincia de Punjab, en Pakistán, a 21 de octubre de 2026 - Xinhua / Xinhua News / Europa Press
MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Al menos ocho personas han muerto y otras doce han resultado heridas este martes tras la colisión frontal de un minibús y un camión cisterna que circulaba por la provincia de Punjab, en el noreste de Pakistán.
A bordo del minibús viajaba un grupo de pasajeros cuando este ha chocado contra el camión, que circulaba también por la carretera que une las ciudades de Arifwala y Burewala, según informaciones del diario paquistaní 'Dawn'.
De los doce heridos, se estima que una decena se encuentran en estado crítico. Todos ellos han tenido que ser hospitalizados. Además, fuentes cercanas al asunto han indicado que entre los fallecidos hay dos menores, una niña de ocho años y un bebé de siete meses.