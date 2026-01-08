Al menos ocho muertos y más de 50 heridos en ataques atribuidos al Ejército sirio contra la ciudad de Alepo

Archivo - Una bandera siria visiblemente dañada ondea en el cuartel general del Estado Mayor sirio, en Damasco - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y medio centenar han resultado heridas en ataques atribuidos a facciones vinculadas al Gobierno sirio en dos barrios de la ciudad de Alepo controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio del aumento de las tensiones entre estas y Damasco que han provocado la evacuación de más de 3.000 personas.

"Hasta ahora, los ataques de estas facciones han causado la muerte de ocho civiles y heridas a otros 52, además de daños en al menos 300 viviendas y decenas de instituciones de servicios y médicas como consecuencia de los bombardeos, en un ataque directo contra barrios residenciales seguros, lo que constituye un crimen de guerra en toda regla y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario", han denunciado las FDS en un comunicado difundido a través de Telegram en el que han asegurado que detrás de estas agresiones, efectuadas sobre los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, están "las mismas facciones implicadas en (las) masacres documentadas en Sueida y la costa siria".

Estos grupos armados, han denunciado, "luchan por (el) poder desde su creación y nunca han formado parte de ningún proyecto nacional, sino que tienen un historial negro de crímenes y violaciones contra la población civil". Las fuerzas kurdo-árabes han lamentado en la misma nota que estos grupos "cuentan con la cobertura y el respaldo directo del Ministerio de Defensa del Gobierno de Damasco, que ignora de manera flagrante sus crímenes, lo que (lo) convierte en cómplice de la responsabilidad política, moral y legal de lo que está ocurriendo".

En este contexto, la Defensa Civil Siria ha anunciado este miércoles que sus equipos han evacuado a más de 3.000 personas de los citados barrios, si bien ha apuntado a la situación humanitaria en la localidad y "el bombardeo en curso por parte de las FDS", según recoge la agencia de noticias estatal SANA. Los ciudadanos han abandonado Alepo a través de los puestos de control de Auarid y Zuhur, desde donde han sido trasladados a refugios temporales.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha informado en el mismo día de que tres miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna han resultado heridos como consecuencia de un bombardeo que achaca a las FDS, asegurando que el objetivo de esta milicia era atacar a los agentes que han escoltado al personal encargado de la evacuación de civiles de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, que este miércoles han sido declarados "objetivos militares legítimos" por parte de Damasco.

En este sentido, el secretario general Naciones Unidas, António Guterres, se encuentra "alarmado" por las muertes provocadas en el intercambio de ataques y "muy preocupado no solo por lo que está ocurriendo, sino también por la retórica". Así lo ha afirmado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa en la que ha incidido en la necesidad de alcanzar "un acuerdo entre el Gobierno y las FDS para poner a las fuerzas de seguridad bajo un mando unificado que represente al Estado sirio, un Estado en el que todos los sirios, independientemente de su religión, su origen étnico o cualquier otra condición, se sientan seguros y protegidos por ese Estado".

Las autoridades sirias denunciaron el martes la muerte de cuatro personas --un militar y tres civiles-- en ataques de las FDS contra Alepo, mientras que la milicia kurdo-árabe denunció igualmente otros cuatro fallecidos y 30 heridos en ataques con artillería por parte de "facciones del Gobierno de Damasco" contra estos barrios.

Los incidentes estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran el fin de semana avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.