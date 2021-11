Al menos once enfermos de coronavirus mueren al incendiarse un hospital en el centro de India

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos once enfermos de coronavirus han muerto y siete han resultado heridos al incendiarse un hospital en la ciudad india de Ahmednagar (estado de Maharastra, en el centro-oeste del país), según han confirmado las autoridades al diario 'The Times of India'.

La mayoría de los afectados son pacientes de edad avanzada, de entre 65 a 83 años, que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos del hospital público de la ciudad.

Dos de los heridos se encuentran en estado grave mientras que los cinco restantes se encuentran estabilizados, según las autoridades sanitarias, que ya han comenzado una investigación aunque sospechan que la causa principal se habría tratado de un cortocircuito.

El jefe local de Bomberos, Shankar Misal, ha explicado que una reciente inspección del hospital revelaba que una falta de medios contra los incendios. Aunque la dirección del hospital recibió orden de instalar un sistema de rociadores, nunca terminó instalándolos por falta de fondos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha dado su pésame a las familias y deseó la pronta recuperación de los heridos. "Angustia por la pérdida de vidas debido a un incendio en un hospital en Ahmednagar, Maharashtra. Condolencias a las familias en duelo. Que los heridos se recuperen lo antes posible", ha escrito en Twitter.