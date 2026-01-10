Al menos once taliban paquistaníes muertos en dos operaciones militares en la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo del paso fronterizo de Torjam entre Pakistán y Afganistán - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este sábado la muerte de once integrantes de los talibán paquistaníes en dos enfrentamientos ocurridos el pasado jueves en la provincia de Jíber Pajtunjua, fronteriza con Afganistán.

Seis de los talibán paquistaníes murieron en una operación en Waziristán del Norte mientras que otros cinco fallecieron en Kurram, según ha hecho saber el Ejército paquistaní a través de su sección de medios en su cuenta de X.

En ambas operaciones las fuerzas paquistaníes se incautaron de armas y de munición.

El primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad. "Seguiremos luchando contra el monstruo del terrorismo hasta erradicarlo por completo del país. El ejército y la policía pakistaníes luchan día y noche contra los elementos antinacionales", ha indicado en su cuenta de X.

"Toda la nación, incluyéndome a mí, apoya a las fuerzas de seguridad en su inquebrantable compromiso con la protección de la patria", ha añadido.