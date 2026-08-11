Al menos quince detenidos cuando intentaban cruzar por un túnel subterráneo desde Bielorrusia a Letonia

Archivo - Imagen de la frontera de Letonia y Bielorrusia. - Alexander Welscher/dpa - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Fronteriza de Letonia ha detenido a quince personas durante la pasada noche cuando intentaba cruzar de manera irregular desde Bielorrusia a través de un túnel excavado por ellos mismos, y que es el primero que descubren las autoridades.

Los hechos han ocurrido en Skrudaliena, cerca del paso fronterizo de Silene, en el sureste. "Mientras intentábamos determinar con mayor precisión cómo entraron en nuestro país, descubrimos este túnel oculto, el primero de su tipo en Letonia", ha explicado el ministro del Interior, Janis Dombrava, informa el portal LSM.

Si bien hasta ahora se habían registrado solo intentos por sortear la valla, Letonia va investigar si se han construido otros túneles a lo largo de la frontera con Bielorrusia, país al que acusan de empujar la inmigración irregular, como parte de una guerra híbrida y en represalia por las sanciones de la Unión Europea.

En las últimas semanas, las autoridades de Lituania, otro de los países junto a Polonia que sufre esta presión migratoria orquestada supuesta por Bielorrusia, denunció una presencia cada vez mayor de estos túneles subterráneos.

El jefe de la Guardia Fronteriza de Lituania, Rustamas Liubajevas, llegó incluso a acusar a las autoridades bielorrusas de "hacer la vista gorda", cuando no facilitaron herramientas y suministros necesarios a estas personas que pretenden cruzar para construir estas cavidades.