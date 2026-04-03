Al menos seis muertos en el centro de Afganistán por un terremoto de magnitud 5,8 con temblores en Pakistán

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y una ha sido dada por desaparecida a causa de un seísmo de magnitud 5,8 en la escala de Ritcher ocurrido este viernes en Bagram, al noreste de Kabul, Afganistán.

Las autoridades locales han confirmado hasta el momento estas víctimas, como consecuencia del derrumbe de una vivienda en la zona de "Gusfand Dara" de este distrito ubicado a unos 60 kilómetros de la capital afgana.

El incidente se ha producido por un terremoto de 5,8 a las 20.42 horas (hora local), según ha indicado en redes sociales la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres afgana, con epicentro en el distrito de Yamgan, en Badajastán, provincia fronteriza con Tayikistán, Pakistán y la Cachemira administrada por India.