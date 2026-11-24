MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Vietnam han informado este martes de que al menos seis personas han muerto y una decena han resultado heridas por una fuerte explosión de gas que ha tenido lugar en un restaurante de Hanói, la capital del país.

La explosión ha tenido lugar alrededor de las 8.00 horas (hora local) en un restaurante de una sola planta situado en la calle Nguyen Van Tuyet, en el distrito de Dong Da de la capital, y ha provocado el derrumbe parcial del edificio, por lo que varias personas se han quedado atrapadas.

Las fuerzas de seguridad han indicado que la deflagración fue causada por una fuga de gas y han señalado que al menos una decena de viviendas cercanas se han visto afectadas. En el lugar de los hechos se han desplegado ocho vehículos de los servicios de emergencias y el Cuerpo de Bomberos, además de 60 efectivos.

Las autoridades siguen investigando lo sucedido a la espera de que los heridos se recuperen, según informaciones del diario online VnExpress.