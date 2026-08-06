Al menos dos muertos y trece heridos por una explosión a tres kilómetros de Damasco

Personal de seguridad en las inmediaciones del Ministerio de Turismo, en Damasco, Siria- Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) - Al menos dos personas han muerto y otras trece han resultado heridas a causa de una explosión en el interior de un minibús en la localidad de Yaramana, a las afueras de la capital siria, Damasco, han informado este jueves las autoridades del país.

El Ministerio de Sanidad sirio ha confirmado a la agencia de noticias estatal SANA este balance preliminar de víctimas por una "explosión" que ha tenido lugar en el cruce de Al Rauda del citado municipio, situado apenas a tres kilómetros al sureste de Damasco.

Tras el suceso, los equipos médicos se han movilizado a la zona para brindar una "respuesta rápida" y evacuar "de inmediato" a los afectados mientras que los hospitales y servicios de urgencias de la zona se encuentran en "estado de máxima alerta".

A esta hora continúan también en la escena del siniestro profesional sanitario, equipos de Defensa Civil, la Media Luna Roja Siria y personal de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, según indica SANA.

Hasta el momento no ha trascendido la naturaleza de la explosión.

Hace menos de un mes, se registraron dos explosiones en la capital siria, concretamente cerca del hotel donde se hospedaba el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita oficial al país, dejando un saldo de un fallecido y más de 35 heridos.